台灣大選：超級星期日　3大候選人各出奇謀拉票

台灣總統選舉進入最後一周的倒數階段，3名總統候選人均盡最後努力在「超級星期日」拉票。爭取連任的民進黨候選人蔡英文周日（5日）會連跑南北5縣市，出席10場造勢活動；國民黨候選人韓國瑜晚上移師台北，為立委候選人站台；親民黨的宋楚瑜亦到台中、彰化，搶攻中部選票。

由於台軍的黑鷹直升機空難，3名候選人均暫停選舉活動3天。蔡英文上午先到南投縣，其後轉往雲林縣，然後來到綠營票倉台南市。蔡英文亦與副手賴清德、行政院院長蘇貞昌等民進黨高層，分別出席在台南市、桃園市及新北市舉行的大型集會。此外，蔡英文競選團隊將於周一（6日）啟動全台大型造勢活動，並加開雲林、台中的場次；最後一場活動定於周五（10日），在台北凱達格蘭大道舉行。

韓國瑜上周六（4日）下午在台南與立委候選人洪秀柱同台造勢，晚上與副手張善政返回台北。韓國瑜周日前往桃園市大溪的已故總統蔣經國陵寢謁陵，與6名立委候選人共同造勢。他稍後返回家鄉、新北市中和區拜票，再折返台北，為立委候選人拉票。韓國瑜陣營幕僚表示，韓國瑜在接下來3天的行程，以輔選立委為主，周四（9日）將出席凱達格蘭大道的造勢大會，最後一場活動於周五在高雄舉行。

至於宋楚瑜則與副手余湘分途出擊，宋楚瑜主要以車隊掃街為主，並和民眾舉行座談，從桃園出發，一路往新北、台北，晚上到台北競選總部前舉行造勢晚會。而余湘則以市場、夜市為主。親民黨發言人張碩文稱，不會增加造勢晚會的場次，接下來便是投票前一天的競選總部造勢活動。