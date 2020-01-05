討回沒收手機不果　西安中學生捅死老師

陝西西安一間中學日前發生兇殺案，一名教師疑因沒收學生手機被捅死。警方初步偵查，指疑犯為在校學生，案件正在偵辦中。網傳學校閉路電視畫面顯示，案發後涉事學生翻越校門逃走。

近日網上流傳涉事學校發出的通告指，上周四（2日）該校一名就讀中六的李姓男學生，因自習時玩手機被當值的金姓老師發現並將手機沒收，之後李男2次前往教員室要求取回手機，但金老師不在。當李男第3次到教員室時，學生聽到呼救聲，其後發現另一名周姓女教師倒躺在教員室門外，且地上有大量血迹。周女隨後被送往就近醫院，經搶救無效死亡。

內媒記者其後從西安市未央區教育局督導室獲悉，西安市第66中學確有一名教師被學生所殺，但不清楚涉案學生是否經已落網。記者上周六（4日）親身前往涉事中學，看到學生如常上課，有學生表示學校確實出了事，但學校工作人員對有教師遇害一事隻字不提。

當記者致電當地派出所，警方表示關於案件詳情不便透露。西安市公安局經濟技術開發區分局上周六（4日）傍晚發通報，指西安市第66中學校內發生一宗刑事案件，導致該校女教師周某受重傷，搶救無效死亡。案發後西安市公安局已迅速抽調刑偵局、經開分局相關警力成立專案組，全力偵辦案件。