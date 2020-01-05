買手機墮校園貸陷阱　長沙女大學生為還債捐卵

內地校園貸款情況嚴重，湖南長沙有女大學生僅了買手機誤墮高利貸陷阱，最後被迫捐卵和試藥還債。當事人事後後悔萬分，又直言校園貸是定時炸彈。

修讀設計的女大學生曉雯（化名）家庭條件不錯，除每月定時獲父母給予2000至3000元（人民幣，下同，約2300至3400港元）生活費，她又經常兼職代課。但2016年12月底，曉雯因遺失手機後花7000元（約8000港元）買了一部iPhone，在朋友推薦下透過網貨平台借了2000元（約2300港元）。

曉雯之後開始拍拖，開銷愈來愈大，再透過多家網貸平台和私人貸款周轉，累計欠款達到5萬多元（約5.7萬港元）。2018年4月，曉雯想徹底還清貸款，想起在網上看過介紹捐卵還款的文章，於是輾轉聯絡上一名中介。對方聲稱，如果取卵順利，她可以拿到4萬元酬金。

曉雯其後先後4次前往廣州及上海接受體檢，卻沒一次合格。2019年4月，曉雯終於在長沙完成第一次捐卵，並獲得2萬元酬勞。曉雯記得，當日被蒙眼帶到一處別墅，手術是以半麻方式進行，麻藥從肛門塞進去，取卵過程很短，不到15分鐘。曉雯稱，也不知被取走多少個卵子，只記得痛得汗浸透了背。

除捐卵賺錢外，曉雯又試過到醫院給高血壓藥當試藥，一個月後獲得4000元（約4500港元）。最絕望時，曉雯曾到夜總會見工，但最終退縮。她又試過借裸貸，即用手持身份證的裸照代替簽借據，假如違約不還款，放債人會公開裸照或與借款人父母聯絡作要脅，逼借款人或其家人還款。

曉雯指出，此刻擺在借貸人面前通常有兩條路，一是向父母坦白以獲得救濟，二是找私人借貸拖得一天是一天，再靠兼職翻身。而絕大多數人都選擇後者，結果更泥足深陷，無法脫身。