貴陽屋苑升降機27樓急墜地庫　母子飽食驚風散

家住貴州貴陽市一個屋苑的段女士，上周五（3日）帶着1歲多的孩子乘升降機返家時，升降機從27樓急墜到地庫第一層，幸最終無礙。事後升降機公司職員卻指，段女士遇到的情況屬正常，是升降機的自動保護機制，又強調事件並非故障。

段女士表示，當時升降機從地庫第一層到了27樓，升降機門卻沒打開，然後突然下墜。當時她曾按下其他樓層的按鈕，卻無反應。最終升降機到了地庫第一層再次打開，她也趕緊抱着孩子逃出升降機外。段女士事後猶有餘悸稱，孩子這麼小，萬一出事不知怎辦。

據內媒記者了解，屋苑另一名業主當日也有類似經歷。當時該名業主從19樓乘升降機打算到地面，但到了16樓時，升降機卻突然上升至22樓，然後再降至14樓才停下，之後升降機門更一度無法打開。

段女士稱，該屋苑是2008年落成，近幾年升降機出現故障的情況變得頻密。她每次向物管反映，對方都表示會積極處理，但問題始終沒解決。段女士擔心，一旦長者遇上類似情況，恐鬧出人命。

升降機公司職員解釋，升降機的自動保護機制檢測到數據出現問題時，就會自動矯正運行，並降至地庫第一層，升降機當日沒出現任何硬件故障。經溝通後，物管公司工作人員表示會另聘具資格公司對升降機進行檢測，並將檢測結果通知各住戶。