黑鷹墜落：台軍不滿初步調查　黑盒晶片或交美方解讀

台軍一架載有高級將領前往勞軍的黑鷹直升機日前墜毀，參謀總長沈一鳴等人殉職。國家運輸安全委員會上周六（4日）公開空難初步調查，把成因指向人為因素，引起軍方不滿。台空軍司令部表示，僅委託運安會把直升機的黑盒資料轉為可讀形式，而非判斷原因，不排除把其中一塊無法解讀的晶片交予美方解讀，完整調查需一年才能公開。

運安會主委楊宏智早前指，初步排除機械故障、下沉氣流等問題，並強調出事前30秒是關鍵。他初時指直升機是撞山，但其後改口。空軍司令部官員稱，空難事故的調查員不得向大眾、個人及單位，披露任何飛行紀錄儀器的資訊，如有違反者須由主任調查官免除調查資格。抄寫座艙語音紀錄資料時，僅作事實陳述，不得加以臆測及向外透露。

對於外界質疑為何以較危險的直升機作高級將領專機，而非專車往來短程目的地。台國防部回應指，未打算改變現行政策，並強調台軍各級視察慰問編組，根據指揮職、主管職及幕僚職相互搭配而成，例如部長、總長或各軍司令不同乘，總長及副總長不同乘，幕僚主管及副主管不同乘，人員編組已做好風險管控及分散風險的考慮。