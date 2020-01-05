內地爆外匯投資騙局　近200萬人被騙千億人民幣

內地不時爆出投資騙案，一些市民因貪心往往抵受不住引誘，墮入不法分子的騙局，不但導致自己血本無歸，更可能連累親友。

據內地媒體報道，名為「普頓平台PTFX外匯」（下稱普頓平台）的外匯投資交易平台近日突然倒閉，受害投資者將近200萬人，涉案金額超過1000億元（人民幣，下同，約1140億港元）。傳有投資者因無法接受事實而自尋短見。

福建省莆田市一名陳姓女子於去年12月24日報案稱，她自去年2月底開始在普頓平台進行外匯託管交易至今，但在去年12月19日晚上，她無法登入平台網站，其帳戶內50萬元結存歸零，翌日網站發公告稱遭黑客攻擊。其後網上傳出，普頓平台並非合法外匯公司，而是靠「拉人頭」的投資騙局，由於平台爆煲，相關人士亦已「走佬」。

據了解，普頓平台自2016年開始運作，對外宣稱是印尼券商普頓公司（Pruton）旗下子公司，受印尼當局監管。該平台提供2種投資方式，一是靜態收益，投資人只需出錢，每個月便能「穩賺」10%到30%利息；另一種是動態收益，投資人除出錢，也拉人頭發展下線（類似傳銷）。而普頓平台早在2017年已被馬來西亞央行列入黑名單。

另據內媒記者調查發現，普頓平台的資金分別流到國內的多家私人公司的帳戶，而非對外宣傳的印尼中亞銀行（BCA）。報道指平台註冊成員多達175.9萬人，分別來自中國31個省市和自治區，並主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地。