美賓夕凡尼亞州多車相撞5死60傷 傷者有華人

美國賓夕凡尼亞州收費公路（Pennsylvania Turnpike）周日（5日）發生嚴重連環撞車意外，造成至少5人死亡，60人受傷。傷者中包括中國人，一名華裔女大學生指事發時正在睡覺，醒來才知發生車禍。隨行同學因頭部被撞一度失憶，送院後才蘇醒。

事發地點位於匹茲堡東面約50公里，一輛旅巴凌晨約3點40分，在落斜彎位撞到路堤翻側，引發連鎖效應，尾隨多輛汽車跟着撞上，包括3輛拖頭卡車和多輛私家車。救援人員到場，將傷者分別送到不同醫院，他們年齡由7至52歲。公路來往方向一度需封閉。

事發時有微雨及氣溫低至冰點以下，公路發言人指暫時未知事故原因，亦難以肯定與天氣有關。全國運輸安全委員會（NTSB）已就意外展調查。21歲華裔李姓女大學生在車禍中腳踝受傷。她表示，翻車時她正在睡覺，身邊濕潤一度讓她以為車子掉進了河裡，但因味道刺鼻，她意識到是汽油，趕緊掙扎起身、和其他受傷乘客一起逃離。

中國駐紐約總領館在網頁發聲明，表示留意到車禍，高度重視事件，已第一時間啟動應急機制，正與美國警方、醫院等部門核實事故情況，並派員緊急趕赴事發地進一步了解情況，為可能涉及的中國公民提供協助。