東五衞星公用平台首飛成功　可滿足未來20年需求

由長征五號遙三火箭送上太空的實踐二十號衞星，經歷7次軌道修正後，周日（5日）在地球上空36000公里高度的地球同步軌道成功定點於東經105.5度。這次定點成功，也標誌着東方紅五號衞星公用平台（東五平台）首飛成功。

該衞星是東方紅五號衞星公用平台首飛試驗星。據該中國航天科技集團有限公司五院（航天五院）衞星總設計師李峰表示，目前衞星已完成轉移軌道變軌工作，對東五平台的主要關鍵技術進行了驗證。隨着東五平台首飛成功，後續將開展在軌試驗與驗證工作。

實踐二十號衞星自2019年12月27日發射成功後，短短九9天內便完成一系列高難度動作，開展一系列新技術在軌試驗驗證，並取得重要試驗成果。其中，該衞星上一副巨型太陽翼完成了「一次展開和二次二維展開」動作。該衞星太陽翼是中國衞星中面積最大、展開方式最複雜，較波音737飛機的翼展還要闊10米。

航天五院總工程師、東五平台總指揮周志成院士稱，與現役東三、東四平台相比，東五平台不論重量、功率、在軌壽命等關鍵性能指標上均明顯提升，可滿足未來20年大容量衞星應用需求。