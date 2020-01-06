石磚脫落砸傷9歲童　開發商物業酒店共賠10萬人民幣

四川成都9歲男童李雲，前年行經一屋苑內的酒店門口時，被該建築物2樓外牆脫落的大理石磚砸中受傷。法院一審判決，涉事屋苑投資公司、物業公司及酒店需賠償各項損失共10萬餘元（人民幣，下同，約11.37萬港元），其中酒店管理有限公司不服上訴。成都市中級人民法院日前裁定該案維持原判，目前判決已生效。

事發於2018年5月11日，李雲遭大理石磚砸中頭部後當場昏迷，醫院診斷他為左頂部開放性顱腦損傷，左頂急性硬膜外血腫、左頂骨折、左頂部頭皮挫裂傷，同年5月21日出院。他去年以物件脫落、墮落損害責任糾紛為由向法院提起訴訟，要求上述三方共同承擔連帶責任，賠償損失。

法院審理查明，涉案投資公司作為建築物的所有人，物業公司作為管理人，酒店作為使用人，均對建築物負有安全管理職責，對外牆瓷磚脫落砸傷李雲的損害後果均存在過錯，應當承擔賠償責任。根據上述因素，法院判處物業公司需賠償6萬餘元（約6.82萬港元），並向投資公司返還2萬餘元（約2.27萬港元），酒店管理有限公司則賠償2萬餘元。