台灣大選：學者斥蔡英文致兩岸零接觸　籲韓國瑜增加與陸互動

台灣2020年總統大選尚剩5日，各大陣營的候選人均積極在各地拉票。有台灣學者預測，大選將以國民黨的韓國瑜與民進黨的蔡英文，兩派陣營逐鹿為主；但親民黨的宋楚瑜之得票將對蔡韓的選舉結果，產生關鍵性作用。另在台海、兩岸局勢緊張之際，大選結果對未來的兩岸關係及美國對台態度，均有關鍵性的影響，包括已持續半年的香港反修例風波。

台灣大學國家發展研究所及中華泛藍協會理事長鄭龍水博士接受東網記者專訪表示，就兩岸情勢，如果韓國瑜勝出，其主張仍是一貫地宣誓九二共識及和平發展，未來兩岸將持續保持合作互助交流。相反若是蔡英文連任，她的去大陸化及台獨的路線，未來兩岸關係已不言可喻。蔡在四年任內，兩岸關係急凍，未來勢必雪上加霜。

至於美國對台態度，鄭龍水分析指出，無論蔡或韓當選，美國均不樂見兩岸衝突，就美方的戰略及經濟利益，台灣只是美國與大陸角力間的一顆棋子。因此，美方在符合其利益前提下，只會期求兩岸間處於軟性對抗的情勢。而蔡英文過度的傾美，與大陸採取疏離態度，在選舉中和美方就是一拍即合。但值得警惕的是，美國總統特朗普的商業利益導向較強，一旦台灣經濟被大陸孤立，同時被美踢開，就會處於危險的位置上。而韓國瑜則是尊重美國勢力，他的對美及對陸路線是兼具美陸平衡，在政治上及經濟上符合美國及大陸利益，儘可能讓台灣不要成為雙方之間的棋子。

此外，香港去年發生一系列的反修例風波，鄭龍水認為此事讓蔡英文乘虛而入，加上英、美等外部勢力介入，蔡只會把問題愈弄愈複雜，搧風點火助長下，使香港與大陸愈走愈遠，對香港整体的後勢發展相當不利。特別是一旦失去世界金融中心地位，香港在失去大陸資源情況下，商業及經濟勢必愈來愈衰退。而韓國瑜則是以台灣的民主相對地支持及尊重香港的民主，但前提是兩岸三地要能在和平和諧及互助的基礎下，發展更多元及穩固的關係。

文化大學國家發展與中國大陸研究所龐建國教授則認為，蔡英文利用了香港修例事件，創造了其個人選舉尋求連任的助益，繼續煽風點火，只會製造與香港一樣的氛圍，拒絕大陸的一國兩制，只是想作為和大陸抗衡的籌碼。而韓國瑜很明顯地在兩岸路線上，始終承認九二共識，主張台海和平，韓若挑戰成功，未來兩岸可見的是有良性的互動。

龐建國進一步指出，蔡英文上任四年來，兩岸幾乎是零接觸，韓若當選，兩岸將可恢復接觸，蔡拒絕一國兩制，相對地，韓國瑜在這方面較有彈性空間。未來台美的關係，蔡英文若連任，只會繼續抱美國大腿，韓國瑜對美則是曾喊出，軍事國防靠美國，政經則是靠大陸，未來兩岸更擴大經貿往來是可樂觀預期的。