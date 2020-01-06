8000噸大樓讓路建高速　平移24米樓內如常辦公

山東濟南市一幢樓高5層、重達8000餘噸的寫字樓，日前因要為高速公路施工「讓路」而被平移24.45米，除一層場地因施工被佔用外，其餘樓層的員工竟可在平移期間正常辦公，未受影響。相關工程負責人回應指，因大樓平移的速度非常緩慢，所以樓內員工是不會感覺到樓體移動。

此次被平移的建築物是濟南鴻旺混凝土有限公司辦公樓，鋼筋混凝土框架結構，面積57974呎，建築物平面東西長度59.4米，南北向寬度18.2米，各層層高均為3.9米。該樓築建於2015年，因該市一在建高速公路需經過該處，所以辦公樓需往東平移「讓路」。據指，該工程是山東省內首例因高速公路建設需樓層平移的工程。

據了解，工程從去年12月27日7時起，至12月30日10時止，而相關的準備工作則從10月18日已開始，整個工期歷時74天。相關工程負責人指，由於平移費用約800萬元（人民幣，下同，約909.5萬港元），整體拆遷重建費用則逾2000萬元（約2273.7萬港元），成本相距70%，且拆除重建會產生大量建築垃圾，污染環境，遂決定採取「平移搬家」方式。

負責人透露，平移方式是先將寫字樓放在托架上，平移的軌道上設有滾軸。當所有基礎打好後，就將建築物與地基截斷，大樓的重量轉由滾軸承擔，而千斤頂則提供大樓水平移動的動力。對於員工辦公不受影響，負責人續指，寫字樓平移速度緩慢，平均每分鐘移動距離約為0.53厘米，另施工團隊採用可編程邏輯控制器，可自動控制千斤頂的推力及位移，保證移動速度穩定。