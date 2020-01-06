住宅單位滿布鐘乳石　效果逼真猶如溶洞

廣西柳州一住宅單位的裝潢近日在網上爆紅，只見屋內化身「溶洞」，當中不乏鐘乳石、石筍、石柱等，效果逼真。不過，除客廳局部使用上述風格造型外，睡房、廚房等均為常規裝修。屋主蔡先生表示，想按自己喜歡的方式裝修單位，「做一半留一半，才有居家的感覺，如果全做成溶洞，會沒有家的味道」。

屋內有面積的溶洞設計，其中牆壁上的鐘乳石及地面瓷磚安裝上射燈，只耍燈光直射到鐘乳石上，整個溶洞就更藝術唯美。蔡先生指，除營造上述藝術效果外，屋內更配備造霧器，只要打開就可呈現霧氣環繞的岩洞效果。他續指，自己從事景觀設計工作，因此前居住的單位都是常規裝修，「住的時間久了，就覺得有些膩了」，遂趁此次機會為其家設計一個特別的裝潢。

單位的裝潢在網上爆紅，網民紛紛留言指「是想做盤絲洞」，又調侃稱「一定要配合樓上漏水，效果才最佳」；亦有人擔心該設計危險，建議屋主清拆，又指「樓上腳一蹬，（會有）甚麼後果」。蔡先生對此表示，裝飾是在龍骨的基礎塗上水泥，最後才上色成型，且每根柱的造型都由工人徒手操作完成，所以裝飾很牢固，不存在安全隱患。