生日變死忌　美國加州華工程師追賊被汽車拖行慘死

美國加州一名任職電腦公司國際商業機器（IBM）的中國工程師，34歲生日當天在奧克蘭一家連鎖咖啡店遇劫，被賊人劫去手提電腦，賊人其後登上接應汽車準備逃去。事主及時追上，卻被賊人推下車，拖行數十米後墮地身亡。警方其後拘捕2名疑犯，兩人有多次案底。

事發於上月31日上午約11時半，死者曾碩（Shuo Zeng，音譯）在奧克蘭蒙特萊爾區的星巴克咖啡店內使用手提電腦工作時，一名男子突然搶去他的手提電腦，得手後登上附近一輛接應的休旅車。曾碩立即跳上休旅車，但賊人把他推下車，糾纏期間曾碩一直緊握汽車門柄，身體多處拖行受傷，送院搶救不治。

現場的閉路電視拍到涉事休旅車的車牌，警方其後拘捕兩名男子里德（Byron Reed）和賈馮‧李（Javon Lee），兩人於上周四（2日）首次出庭，里德涉嫌以休閒車把曾碩拖行致死，被控誤殺罪，不准保釋。賈馮‧李則涉嫌搶走手提電腦，被控行劫罪，准以25.5萬美元（約199萬港元）保釋。

事發後，不少市民自發在咖啡店外擺放鮮花，悼念曾碩。曾碩的同事表示，事發當晚原定慶祝生日，但遲遲未見他現身，收到警方的通知才驚悉噩耗。曾碩的表姊妹透露，手提電腦可能儲存他和親人的合照，因此才窮追不捨，結果賠上性命。有鄰居指，曾碩是一名有責任感及聰明的年輕人，死者的父母已趕往美國安排後事。

資料顯示，曾碩來自中國四川，大學畢業前往堪薩斯州立大學攻讀原子分子物理學博士，2015年在堪薩斯大學取得博士學位後，搬到三藩市灣區居住並加入IBM旗下公司工作。他喜歡攝影和旅行，並經常在Facebook上分享拍攝照片。