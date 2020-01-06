韓國瑜妻代夫出席造勢活動　正面硬撼蔡英文

距離台灣總統選舉尚餘5天，國民黨候選人韓國瑜與民進黨候選人蔡英文周一（6日）原定同於嘉義出席造勢活動，但韓國瑜前一天臨時宣布不會現身，由妻子李佳芬代表出席。韓同日召開記者會，指周四（9日）將在台北凱達格蘭大道舉辦大型造勢會，預計動員100萬人參與，為選前作最後衝刺。

國民黨原定周一傍晚由韓國瑜與立委候選人，在嘉義市港坪公園金山路前造勢。另一邊廂，民進黨在嘉義市立棒球場舉辦嘉義縣市聯合造勢，蔡英文也將出席。但國民黨嘉義市黨部周日（5日）突然表示，因上周軍方黑鷹直升機墜毀事件，國民黨暫停競選活動二天，導致韓國瑜行程往後順延，因此臨時改由妻子李佳芬代夫到嘉義為黨內立委候選人打氣加油。

至於國民黨周四將舉行的大型造勢會，黨內大佬、各縣市立委料將現身，以展現黨內大團結。外界關心韓國瑜女兒韓冰會否在選前回台，一家人合體。李佳芬周一上午陪同新北市立委候選人林金結拉票時回答記者，「沒有沒有，那只是大家的期待」。

蔡英文則與副總統陳建仁、副總統候選人賴清德等人，周一由家鄉屏東楓港出發，一路北上進行車隊掃街。她表示，對上一次2016年選舉最後一周她也是從家鄉出發，因為這裏讓她感到溫暖。