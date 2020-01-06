武漢肺炎：病人肺部陰影擴大　無力負擔醫藥費

湖北武漢的華南海鮮批發市場爆發肺炎疫情，多人感染不明原因病毒性肺炎，市場現已關閉消毒。內媒周日（5日）報道，病人目前集中在金銀潭醫院治療，其中一人的肺部有三分二面積出現陰影，過去一周每日接受7瓶輸液治療，醫藥費及住院費高達4.3萬元（人民幣，下同，約4.8萬港元）。部分病人家屬坦言收入不高，因農村戶口所限，只能在大醫院報銷小部分費用。

在武漢落地扎根20多年的王小姐稱，弟弟發病前在海鮮批發市場一家經營雞鴨魚等凍品的商戶打工，每天凌晨3時上班，至下午5時半下班，每天工作超過12小時，月薪只有5000元人民幣（約5560港元）。王女的弟弟發病後先住進武漢市第六醫院，其後轉往金銀潭醫院，期間他的肺部陰影面積不斷擴大。隨着住院的開銷不斷增加，弟弟已無力負擔醫藥費，只能靠兩個姊姊籌措。

在海鮮批發市場染病的病人在金銀潭醫院住院部南樓的4樓及6樓留醫，家人不能入內探望，只能託醫護人員把生活用品及食物轉交病人。一名病人家屬指，丈夫在武漢一家酒店任廚師，隔三兩天便往海鮮批發市場入貨，但上月23日開始發燒，其後送院治療。

另一名病人家屬稱，她與丈夫從事肉類批發生意，丈夫於上月25日發燒求醫後，立即轉往金銀潭醫院住院。她指，海鮮批發市場雖然定期消毒，但通風很差。由於市場以出售冷藏貨品為主，融化的雪水令環境更潮濕。

在海鮮批發市場爆出疫情後，有網民在微博發文批評當局早應規管該市場內販賣野味的情況，發文並附上多張照片，顯示鐵籠內關着不同野生動物，包括有鹿、旱獺、箭豬、蛇等。