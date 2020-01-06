武漢肺炎：台疾管署疑源頭來自動物　或是新型冠狀病毒

台灣的衞福部疾管署副署長莊人祥周一（6日）表示，周日接獲大陸疾病控制中心通知，目前不明肺炎累計59人染病，其中重症7例，無死亡病例。莊人祥指，根據世衞組織（WHO）及大陸提供的資料判斷，不明肺炎感染源頭可能來自華南海鮮批發市場的動物，不排除是新型冠狀病毒。

莊人祥透露，大陸官方早前公布重症病例11宗，但現時已降至7宗，推斷4宗重症個案可能已確認已知致病原，從而排除在不明肺炎名單中，實際情況要由陸方說明。不過，報告透露，個案發病日介乎上月12日至29日，均在武漢市醫療機構隔離治療，追蹤的密切接觸者也從121人增至163人，目前追蹤者均無發燒等異常症狀，未發現明顯人傳人現象，也沒有醫護人員感染。

莊人祥稱，冠狀病毒的潛伏期最長可達14天，1月1日至14日間若有新病例傳出可能是休市前就感染，但若1月14日以後仍持續出現新病例，可能代表此病毒具有人傳人能力。

疾管署上月31日啟動武漢直航班機登機檢疫，至今檢查867名旅客及機組人員，8人有輕微發燒及感冒。其中2人確診為流感、2人為感冒、1人為支氣管炎，另外3人症狀改善，由地方政府衛生局持續跟進。