辦演唱會詐騙億元人民幣　組織威逼利誘阻報案

浙江義烏警方近日破獲一宗藉由辦歌手演唱會名義詐騙投資的案件，涉及金額達億元（人民幣，下同），將5人移送檢察機關起訴。以謝某和吳某等人為首的傳媒公司，取得投資資金後，在演唱會舉行前取消，拒絕退還投資款，更用威逼利誘的手段，迫使對方不能報警。

一名陳姓老闆在2018年7月聽信謝某所言，投資舉辦「龍在義烏群星演唱會」，給予對方1000萬（約1134萬港元）。惟在演唱會開始前5日，謝某等人以「門票銷售不理想，舉辦將造成重大損失」為由取消演唱會。大批消費者購買門票後，收到退票訊息，獲網絡購票平台退款。

警方調查發現，該組織以類似手段詐騙逾10年，跨省詐騙，謝某等人曾辦小型演唱會但都虧損，只能向貴利貸款，為還債便用上述理由詐騙投資。他們向投資老闆謊稱在娛樂圈有人脈，還出示與藝人拍攝的合成照片，讓員工假扮活動主辦方，說服投資老闆。

該公司見活動舉辦時間漸近，便以藝人無時間、文化部門未批核、門票銷售不佳等理由將演唱會延期或取消。他們更以舉報企業偷漏稅等威脅投資老闆，迫使對方不敢報案。