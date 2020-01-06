李佳芬代夫出席造勢大會　韓國瑜重申成立特偵組

台灣總統選舉將在周六（11日）舉行，國民黨候選人韓國瑜的夫人李佳芬周一（6日）代替丈夫到嘉義出席競選活動，硬撼爭取連任的民進黨候選人蔡英文。韓國瑜接受台媒訪問，重申要成立特偵組。而蔡英文亦在當晚的造勢活動上表示，台灣不接受大陸提出的「一國兩制」，隨後遭陸方抹黑，企圖影響選舉。

李佳芬方面，主辦單位在晚上8時宣布，到場人數逾3萬人。市立委候選人傅大偉在台上批評民進黨執政，造成一例一休勞資對立，弊案不斷，養網軍，主張重啟特偵組查弊案；並呼籲「嘉義人要站出來投票」。

韓國瑜當晚未有出席造勢大會，而是接受台灣電視台訪問，他重申要成立特偵組調查貪污弊案，否認特偵組會淪為報復鬥爭工具。他又表示，台灣最大的威脅是大陸，若在主權和經濟上二選一，會選前者。

另一邊廂，蔡英文周一到雲林、嘉義參加造勢活動，雲林共有超過1.5萬名支持者到場，呼籲選民投票讓她成功連任和民進黨立委過半數當選。蔡強調，該次選舉受世界關注，若國民黨當選，最開心的是大陸政府、黑金派系和最保守的派系，台灣將會倒退，呼籲選民「要出來投票」。

蔡英文競選辦公室周一發布一段影片，抨擊九二共識就是一國兩制，是獨裁專制的，呼籲選民用手上的選票拒絕專制、捍衞民主。