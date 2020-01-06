翻牆Twitter發布攻擊國家訊息　男子被判囚1年3個月

湖北武漢一名56歲男子因多次在Twitter上發布損害國家形象、危害國家利益的訊息，上月被武漢市蔡甸區人民法院一審判處有期徒刑1年3個月。

中國裁判文書網的判決書指出，王男於2017年5月至2019年4月期間，在辦公室、家中電腦利用非法的翻牆軟件，多次登入Twitter，使用推特帳號「QWang3852959O」發布、轉發並攻擊、醜化黨和國家領導人和國家政策的言論有12條；部分涉及「六四」等敏感言論及抨擊國家、政體等言論。

王男辯護稱，其行為不構成犯罪。理由是他在外國網站上發表議論，影響有限；「翻牆」目的是為了科研，在數量、範圍和影響上都有分寸，希望法院能公正審判。

他的辯護律師也強調，被告行為不屬於在公共場所起鬨鬧事，不屬於編造虛假資訊，不會引發國內網絡社會秩序嚴重混亂，不會對社會秩序造成嚴重危害。被告的行為不構成誹謗罪，因為刑法不保護逝者的人格名譽權，被告對逝者的侮辱、誹謗，不構成誹謗罪。

不過，法院認為公訴機關指控被告犯罪，事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，遂作出上述判決。