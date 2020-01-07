偷排污水篡改監測數據　企業被重罰5.2億元人民幣

江蘇南京市中級法院周一（6日）舉行2019年度十大典型案件發布會，其中該市一間污水處理公司涉嫌未處理廢水的情況下，直接用暗管將水排入長江，更人為篡改在線監測儀器的相關數據，逃避環保部門監管，最終被罰款5.2億元（人民幣，下同，約5.9億港元）。據指，此案為國內污染環境案件中開出的最高罰款。

據發布會上介紹，涉案公司在2014年至2017年間，接收其他企業的高濃度廢水，未經處理直接用暗管將其排入長江。經鑑定，該公司非法排放的廢水、污泥、危險廢物共造成生態環境損害數額達2.5億元（約2.84億港元）。

法院查明，鄭某作為該公司總經理，明知下屬實施上述污染環境行為，未有制止或及時採取措施，反而選擇默許縱容。該公司的部門經理、班長、主管等人員，分別參與組織、實施偷排廢水、污泥、危險廢物等行為。

法院最終裁定鄭某等12名被告污染環境罪成，分別判囚1年至6年不等，並處罰5萬元至200萬元（約5.67萬至227萬港元）；涉案污水處理公司被判罰款5000萬元（約5673萬港元），違法所得予以追繳，另需賠償4.7億元（約5.33億港元）環境修復費用。