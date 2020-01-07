少女為母遞送銀包　慘遭保安摸胸大腿猥褻

廣東深圳13歲少女小冰（化名），近日凌晨回家時慘遭屋苑吳姓男保安猥褻。其方姓母親表示，當晚要到銀行取錢，因忘記帶銀包遂要愛女幫忙遞送，未料會遭遇此事。屋苑物業管理公司回應，事件屬保安的個人行為，但引起大批住戶不滿，至日前終改口致歉，並稱會對涉事員工作出相應處理。目前，吳男因涉嫌猥褻兒童罪被警方刑事拘留。

涉事屋苑位於龍崗區橫崗街道。方女透露，當晚女兒將銀包送至屋苑大門，回家時被吳男一直尾隨至大廈大堂內，再被拉入後樓梯內，遭對方抱住及撫摸胸部和大腿；幸小冰當時奮力掙脫，最終逃離現場。她續指，愛女透露此前曾受吳男騷擾，事發後已不想上學及面對人群；她事後多次聯繫屋苑物業管理公司，但相關負責人一直沒有露面。

屋苑物業管理處職員曾表示，公司已積極配合警方調查，但對於是否與公司的管理責任有關時，則指事件屬吳男個人行為。此番言論引起大批住戶不滿，認為管理公司應就事件負責。經相關部門溝通，管理處終就職員處理事件態度，及管理層存在問題致歉，並承諾在後續調查結束後，將對塞責和處理問題欠佳的員工上報公司，予以相應處理。