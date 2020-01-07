女童墮亡　家屬索償業主中介54萬人民幣

湖北武漢市一名1歲3個月大女童，前年11月在家中陽台墮樓身亡。女童父母事後控告業主及地產中介，認為他們未對房屋存在的安全隱患進行說明或提示，需對墮樓事故負主要責任，並索償死亡賠償金、精神損害撫慰金等共54餘萬元（人民幣，下同，約61.3萬港元）。該市江夏區人民法院日前二審，駁回上訴，裁定業主及地產中介分別承擔5%的賠償責任。

事發於2018年11月9日，女童玩耍時不慎打開家中陽台下方的玻璃窗，因陽台護欄鋼管腐蝕受力後斷裂，致其意外從4樓墮下，2日後因中樞性呼吸循環衰竭身亡。家屬表示，與業主及地產中介簽約前，一直未被告知陽台護欄及玻璃窗存在安全隱患，亦未設置警示標語，故沒有提出加固要求，認為他們未就房屋存在的安全隱患說明或提示，需對墮樓事故負主要責任，遂索償死亡賠償金、喪葬費、醫療費、精神損害撫慰金等各項損失的70%共54餘萬元。

業主指出，女童一家入住單位時陽台完好無損，且防護窗安全鎖一直處於關閉鎖定狀態，認為原告放任女兒在陽台玩耍，未履行監護義務，是導致女童墜樓的主因。另中介表示，地產公司職員與原告在簽租約前曾反覆查看單位，並未發現上述安全隱患，而事故是原告入住10個月後發生，期間業主未收到相關隱患回饋，且陽台防護層設計安裝達標。

法院審理認為，原告有房屋使用及管理的權利，明知陽台內側玻璃窗可以打開，卻未採取任何強化安全防護措施，及未向被告提出加強安全防護的需求。原告女兒從陽台墜樓，未有履行監護義務及安全注意義務為事故主因，應負上主要責任，遂判定原告自行承擔90%損失，業主及中介各承擔5%賠償責任。