女生校內掃雪凍傷手指或截肢　校長圖推卸責任

黑龍江安達市一名13歲初中一年級女學生在沒有戴手套的情況下，寒風中與同學掃雪3個小時，結果手部凍傷，手指更腫成2、3倍粗，甚至發黑。醫生表示，傷者的情況並不樂觀，不排除要截肢。但學校校長指責任不在校方，目前與保險公司、女生家長協調中。

內媒上周六（4日）報道，事主魯岩岩於上月31日返回太平莊鎮中學，與班上的同學一起在校內掃雪，但沒有戴上手套。魯岩岩指，最初左手感到一點疼痛，後來發麻，因沒有感覺痛楚，而沒有理會。她事後發現手指變得不聽使喚，隨即向老師報告，才讓通知母親。魯母與女兒到訪多間醫院，但規模較小的醫院均不敢收治，她們只好到大慶油田醫院。

醫生發現，魯岩岩的右手手指大面積水腫，凸出的部分跟手指一樣粗。醫生指，凍傷的觀察期約為10至15天，魯岩岩的手剛開始治療，屬觀察階段，水腫部分容易恢復。由於部分手指發黑，如恢復過程不理想，可能會截肢。

學校校長指出，在學生註冊時，校方都有買責任險，目前仍在跟保險公司聯繫當中，校長又指出，責任並不完全屬於校方，又指事後可尋找公方或第三者界定，「到底學校有多大責任，個人有多大責任，咱不推卸責任」。