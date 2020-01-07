韓國瑜造勢會疑惹民怨　蔡英文促青年投票

台灣總統選舉進入倒數第四天，各黨候選人繼續分途拉票。爭取連任的蔡英文總統周二（7日）將在台灣中部為黨內立委候選人助選。國民黨候選人高雄市長韓國瑜上午先在基隆替立委候選人拉票，下午則前往宜蘭出席造勢活動。親民黨主席宋楚瑜則在南投多地拜票。

蔡英文周二預計有9個競選宣傳行程，其車隊上午從嘉義出發，陪同當地多區立委候選人掃街，中午過將一路北上，沿路經雲林、南投，晚間分別在南投和彰化舉辦造勢晚會。上午她在嘉義呼籲年青人返鄉投票，現場特別邀請6名分別從日本、加拿大、美國等地、曾為民進黨拍選舉宣選片的青年出席。蔡英文表示，這次選戰是為台灣年輕人而戰、為台灣而戰。

韓國瑜競選辦公室上午舉行記者會，指希望這次選舉是乾淨的選舉，又嘲諷民進黨在今年競選活動中使出各種手段對他進行打擊。另有報道指，為配合韓下午在宜蘭舉行造勢會，當地從周一（6日）起一連兩天封路，惹來市民不滿。

國民黨宜蘭縣黨部副主委李偉華則澄清，舉辦造勢會的宜蘭運動公園路附近並非主要道路，且封路範圍僅一小段，已將影響減至最低。而在社交網發起罷免韓高雄市長職的群組「Wecare高雄」，日前再在Facebook呼籲高雄選民投票，令韓在市創下全台最低得票率。

而宋楚瑜上午在南投到廟宇參拜時大打親情牌，指女兒宋鎮邁雖然一向低調，但對他第五度參選台灣總統相當支持，將在選前之夜現身。他又表示正聯絡郭台銘，希望對方也能替他站台。