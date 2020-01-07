黑鷹墜落：失事謎團未解　疑曾滑行翻滾遺拖痕

有資深機師表示，黑鷹墜地後曾滑行一段距離並翻滾數圈。（中時電子報圖片）

台軍黑鷹直升機上周四（2日）在宜蘭山區墜毀，參謀總長沈一鳴等8人遇難及5人受傷，失事原因耐人尋味。台媒周二（7日）報道，空難現場的烘爐地山山腰出現一條數十米長拖行痕迹，相信並非因直接撞擊而成，顯示黑鷹墜地後曾滑行一段距離並翻滾數圈，衝擊力道相當大，才出現長條狀拖行痕迹。

有資深機師表示，從現場狀況推斷，黑鷹出事前已相當接近地面，機師發現前方或是下方有障礙物時，來不及緊急爬升，導致旋翼打到樹梢後直接失控下墜，衝撞地面滑行後翻滾。直升機屬於「目視飛行」機種，不管機師技術多好，機上配備多精良，或有沒有航管的導引，機師遇到雲必須爬升，不可飛進雲中。

墜毀的黑鷹機師葉建儀中校曾回報雲高3000呎至5000呎，能見度5至7浬，看似天候良好，但烘爐地山頭經常會突然出現雲霧。有目擊者指，曾看到黑鷹鑽進雲中，情況並不尋常。黑鷹可能飛進山谷後發現障礙物，但因高度不夠來不及緊急爬升，旋翼掃到林木頂端後失控翻落的可能性很高。

該機師又指，調查人員應該已經仔細勘驗過現場，可看出飛機拖行的起點前方樹梢與樹幹，是否有遭懸翼掃過及撞擊痕迹，可為失事鑑定團隊提供不少參考資訊。

5名生還者接受問話時，均指黑鷹從松山基地起飛後，一路都很正常，天氣也很穩定，並未感覺到氣流影響飛行，或上下左右震動，更沒有突然下沉的現象，出事前均無任何異常情況，直到撞山墜毀那一刻。

此外，台空軍司令部周二表示，因涉及原廠解讀權限，已協調美國在台協會（AIT），盡速將黑盒送美方完整解讀。有指沈一鳴並非作戰身亡，或無法入祀圓山國民革命忠烈祠，僅能入祀台北市烈士祠。