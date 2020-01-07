台灣大選：倒數4天　民眾望新總統具大破大立決心

選舉進入最後倒數，有台灣民眾表示政府的改革不足，故新總統要有大破大立的決心。

台灣的總統選舉進入最後倒數，三黨候選人在投票日前的「超級星期日」四出拉票。蔡英文總統周日（5日）晚上先後在桃園及新北舉行競選活動，倡改善軍備，保衞台灣，吸引不少綠營支持者到場。有受訪者向東網記者坦言，蔡英文過去數年施政平平，改革不夠決心，強調選舉後新總統對台灣的問題要有大破大立的決心。

來自新北的32歲曾先生表示，希望台灣能夠不要過份依賴單一地區的市場，而是多元發展獨特魅力。民生方面，他指出地區差異強化及居住正義的問題極待改善，稱台灣各地同質性很高，夜市、人造景點等相近，除少數如宜蘭美食鴨賞、大甲媽祖遶境進香等，各地沒特別宣傳它們的差異商品。

曾先生續指，貧富差距愈來愈大，都市如台北的空房，大多以出租的地主為主，年輕人若沒有父母金援、連房子首期都無法出。最後對於執政評價，作為綠營支持者的他認為蔡英文的施政是可批判的，如勞基法稍偏資方。

來自桃園的30歲郭姓工程師則稱，新總統對於台灣的問題要有大破大立的決心，對自己提出的政見要如何實踐有充分了解；他表示現時社會問題在於過勞問題及勞檢鬆散、囤房稅太低、不夠重視環境議題，認為執政黨雖在減稅、公投修法做得好，但改革不夠有決心，導致社會資源浪費又裹足不前。

來自台中、大學畢業僅兩年多的24歲郝先生則表示，希望新總統是真正的為民服務，而不是拘泥於政黨相爭，尤其青年政策方面，他批評施政局面是「上面講一套，下面做一套」，因此為自己增值才是硬道理。

最後，25歲香港遊客黃先生稱，自己專程去了新北觀看競選活動，認為台灣的選舉氣氛熱烈及有特色，非常值得一來。惟他同時表示，台灣問題現時已不僅涉及兩岸關係，更與陸美相爭等國際形勢有關，因此新總統必須要有大局觀。