疑不堪導師辱罵壓榨　碩士生大學實驗室自焚亡

江蘇南京郵電大學一名碩士研究生日前在校內實驗室意外身亡，消息指他是自焚而死，事件持續升溫。校方周二（7日）表示，研究生的導師曾辱罵死者，以及強迫其他學生替她處理私人事務，違反學校規定，已取消她的研究生導師資格。

事發於去年12月26日，有知情人士透露，死者是25歲名為大偉的研究生。他被導師痛斥後，返回宿舍問室友借了打火機，待兩名師姐於凌晨2時離開材料學院實驗室後，把易燃易爆試劑倒滿一地，再點火炸死自己，遺體陳屍在一個櫃子後面，嚴重燒焦。有網傳影片顯示，懷疑死者母親事後坐在教學樓天台痛哭，呼喊「還我兒子」。

郵電大學證實，一名碩士研究生意外死亡，並成立專門工作組，配合調查及做好家屬安撫等工作。對於有學生曾投訴張姓導師有問題，校方已於本月1日依規定取消她的導師資格，並安排其指導學生轉由其他導師指導。大學宣傳部一名職員表示，張某曾安排學生從事與學業無關的勞動，死者事前曾受導師辱罵，正調查是否與研究生死亡一事有關。

有內地匿名大學教授透露，利用研究生充當廉價勞工，在大學的工科專業十分普遍，一般情況下學生都會忍受，但心理承受能力差的學生可能出事。

內媒報道指，涉事導師是郵電大學材料科學與工程學院教授張宏梅，她的主要研究方向是有機發光二極管照明器件、聚合物太陽能電池，並主持或參與一些國家、省部級研究項目，學術成績優異。張宏梅拒絕正面回應事件，僅稱「死者為大」。