內地教育新規劃　義務教育學校禁用境外教材

國家教育部官方網站周二（7日）公布，就全國大中小學教材以及學校選用境外教材，提出新規劃及管理辦法。當中指出，義務教育（即9年免費教育）的學校不得使用境外教材，而普通高中等教育若選用有關教材，也需按照國家有關政策執行。

由國家教材委員會印發的《全國大中小學教材建設規劃》（下稱規劃），提出推進大中小學教材建設的指導思想、基本原則、建設目標、重點任務和保障舉措。據辦公室負責人表示，大中小學教材在長久以來一直存有些極待解決的問題。規劃的目標是令教材更具中國特色和國際視野，增強育人功能，提升管理水平，開創教材建設新局面。據指，規劃是中國首次對各學段、各學科領域教材建設作系統設計。

此外，教育部也針對中小學、職業院校、大專院校等的教材管理提出不同要求。其中，《中小學教材管理辦法》要求教材使用應嚴格遵照選用結果，不得以地方課程、校本課程教材等替代國家課程教材。而義務教育學校不得使用境外教材，普通高中選用境外教材，同樣需按照國家有關政策執行。

另《職業院校教材管理辦法》要求，有關院校應嚴格遵照選用結果，需按照國家有關政策執行選用境外教材；而《普通高等學校教材管理辦法》及《職業院校教材管理辦法》則要求，高校及高等職業學校需同樣按照國家有關政策執行，選用境外教材的管理。

據官網公開的文件顯示，上述各項規劃和管理辦法經已於去年12月19日生效。