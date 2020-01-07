招聘平台︰內地平均月薪達8829人仔　網遊業最高

內地招聘平台「智聯招聘」周二發布《2019年冬季中國僱主需求與白領人才供給報告》，顯示去年冬季全國38個主要城市的平均月薪達8829元（人民幣，下同，約10,061港元），同比上升9.1%；其中網遊業平均月薪達11,979元（約13,651港元），位列第一。報告引起爭議，有網民笑言「抱歉，我在拖後腿」。

從在線職位的薪酬分布情況來看，月薪8000元（約9116港元）以上的職位，佔職位總量38.7%，佔比最大；其次是月薪4001至6000元（約4559至6837港元）之間，佔職位總量28.1%；月薪在6001-8000元（約6838至9116港元）之間的職位達22.8%，月薪在2001-4000元（約2280至4558港元）之間的亦有9.8%；至於平均月薪在2000元（約2279港元）以下只佔0.6%。

另從各個城市來看，北京、上海、深圳平均薪酬位列前三，均在萬元之上，分別為11,521元（約13,129港元）、10,967元（約12,497港元）及10,477元（約11,939港元）。瀋陽則以6939元（約7907港元）包尾。除了蘇州、昆明和煙台的平均月薪環比下降外，其他城市的平均月薪均有不同程度的增長。

在行業方面，網絡遊戲行業以11,979元的平均月薪再次位列第一；信託/擔保/拍賣/典當行業的薪酬水平及排名較上一季度提升幅度最大，以11,924元（約13,588港元）的平均月薪排名第二位；但在51個行業中，仍然有20個行業的薪酬漲幅為負數，包括保險、酒店/餐飲等。