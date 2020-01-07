警破電騙集團拘7疑犯　犯案15天騙5500萬人民幣

貴州貴陽清鎮市公安局周二（7日）通報，警方近日破獲一個冒充澳門某賭場的電訊詐騙集團，拘捕7名主犯，扣押贓款20多萬元（人民幣，下同，約22.7萬港元）及涉贓車輛。受害人數超過200人，涉及貴州、重慶、廣東等10多個省市，案件涉額逾5500萬元（約6267萬港元）。

據通報，貴陽一名羅姓市民去年9月在一個名為「趣步」的微信群中，認識了一名叫「陳銘英」的網友。陳銘英自稱是網絡投資導師，在取得羅某信任後，便推薦他加入一個由貴州省黛鎂好科技有限公司註資、名字冒充澳門一個賭場的手機APP，並以高額快捷的盈利誘惑羅某在APP上投資項目。

羅某初嘗甜頭後，便加大投資，期間還慫恿3名同事一同投資；4人累計投資約25萬元（約28.4萬港元）。直到9月22日，4人發現該APP無法提現，甚至無法登錄後，才意識受騙，連忙報警求助。

警方經初步調查後發現，該間公司僅作案15天，已進帳5500萬元，受害人超過200人，隨即成立專案組深入調查。鑑於涉案人員居住點分散，專案組先後3次到湖南偵查，制訂抓捕方案後，終一舉拘捕7名主犯。