台選特輯：宋楚瑜第5度出戰　誓言終結藍綠惡鬥

宋楚瑜為現任親民黨主席和台北市政府首席市政顧問，曾任台灣已故總統蔣經國的英語秘書、行政院新聞局局長，在2016年和2017年兩度擔任蔡英文政府的APEC台灣領袖代表，2016年至2019年出任總統府資政。他過往曾4度參與總統選舉（2000年、2012年及2016年均為總統候選人，2004年則為副總統候選人），但均落敗。

宋楚瑜在首場電視政見發表會表示，若未來當選總統，他只會做一任，強調要撥亂反正，「未來的4年，獨立、統一都不可能」，又指自己堅持維護台灣自由民主的決心不變。他又承諾將國家利益放在前面，政黨利益放兩邊，若當選將會邀請各黨派領導人到總統府共商國是，聽取不同聲音，包括兩岸、年改、健保等問題。

宋楚瑜提到，過去幾任執政黨幾乎破壞文官制度，所以要重新找回公務員榮譽，並認真網羅各黨派人才，組成大聯合政府，且會任命經過立法院同意的人擔任行政院長。

對於兩岸問題，宋楚瑜認為必須處理好雙方關係，強調大陸要尊重台灣政府存在的事實，兩岸仍存有政治、經濟和社會的差異，雙方需要時間化解，共同努力求同化異。他又指要以和平對等、非武力、有尊嚴的協商方式解決兩岸爭議，以及堅持維護台灣自由、民主、法治、多元的共同價值與生活方式，絕不妥協。

宋楚瑜副手人選為有「廣告教母」之稱的前聯廣董事長余湘。余湘從事廣告業界逾30年，曾在台灣奧美廣告、聯廣公司擔任要職，至1994年出任傳立媒體第一任總經理，後擔任民視副總經理、香港商群邑有限公司台灣分公司董事長兼總裁、聯廣傳播集團董事長等職務。

余湘在唯一一場副總統候選人電視政見會上，除提出包括重新檢討軍公教年改等親民黨十大政見外，更指出國民黨及民進黨心中似乎只剩下選舉，選舉已不是民主活動，而是一個充滿負面能量的產業。如要終結藍綠惡鬥，就必須用選票打破政黨壟斷，並表達對多黨政治的渴望。