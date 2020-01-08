因虛假宣傳及領導傳銷　權健始創人束昱輝判監9年

天津權健集團其業務遍布保健品、醫療服務，惟因組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪，在去年年初被立案偵查。天津市武清區人民法院周三（8日）作出一審宣判，權健公司被罰1億元（人民幣，下同，約1.13億港元）；而權健始創人束昱輝則被判處9年有期徒刑，罰款5000萬元（約5670萬港元），束昱輝當庭表示認罪服法。

經審理查明，權健在2007年以來，利用高額獎勵引誘他人，購買成本與售價嚴重背離的產品成為該公司會員；又以發展會員人數返利，誘使拉攏他人參加，形成金字塔式層級關係，獲取巨額經濟利益。而束昱輝作為權健實際的控制人，對公司組織、領導傳銷活動起決定作用，其他11名被告人分別按照束的授意參與有關傳銷活動。

法院認為，權健及包括束昱輝在內12名被告的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，情節嚴重。但鑑於權健及束具自首情節，認罪悔罪，另部分違法所得已追繳在案，遂權健及束依法作出上述判決。而鑑於其他11名被告分別如實供述犯罪事實等情節，分別判處3至6年不等的有期徒刑，並處以罰金；而違法所得予以追繳，上繳國庫。