全國生豬出欄量回升　官方下令嚴打私屠病豬

大陸農業農村部周三（8日）召開新聞發布會稱，去年全國通報63宗非洲豬瘟疫情，撲殺生豬39萬隻，疫情防控形勢仍然嚴峻。但全國生豬出欄量上月已止跌回升，按月增加14.1%，加上商業儲備、政府儲備，以及進口豬肉的陸續投放，預計春節豬肉供需會保持平穩。

副部長于康震指出，去年中央投資3億元人民幣（約3.4億港元）補助興建生豬養殖場，資金目前已撥付到縣，各地正批復動工。官方今年將繼續安排資金，用於新建、改擴建豬場。另生態環保部已派出20個工作組至200個養殖大縣展開督導，清理糾正所有違法的禁養區。

當局會嚴厲打擊屠宰病死豬、注水注藥、私屠濫宰等違法違規行為，並已在全國范圍內展開生豬屠宰環節大檢查，料在本月10日前全面完成，以保障豬肉質量安全。

在台灣，農委會主委陳吉仲周三表示，亞洲地區已經有11個國家地區爆發非洲豬瘟，病毒傳入台灣的風險更高，台方在春節將增加人手在邊境防疫，他呼籲民眾不要攜帶肉製品入境，尤其是香腸、火腿及臘腸，包括肉鬆等也在禁帶的名單上。