美伊開戰：華外交部籲保持克制　正與各方密切溝通

美國近日用無人機「斬首」伊朗革命衞隊軍頭蘇萊曼尼，伊朗周三（8日）凌晨向美軍駐伊拉克軍事基地發射導彈報復。對此，中國外交部發言人耿爽周三下午在記者會上回應，指中方高度關注事態發展，敦促美方不要濫用武力，呼籲有關各方保持克制，令事態降溫；他又指，中方正透過駐伊拉克巴格達大使館，與有關各方密切溝通。

耿爽指出，中方一貫主張是各方在相互尊重的基礎上，通過對話談判等和平方式，妥善解決矛盾和分歧，共同維護地區和平與穩定。他重申，中東局勢惡化，不符合任何一方的利益；中東地區的和平穩定，對全世界都至關重要。中方將與各方保持溝通，為推動局勢盡快降溫，妥善應對，發揮負責任的作用。

另對於烏克蘭國際航空公司客機周三在德黑蘭機場起飛後墜毀一事，耿爽表示沉痛哀悼。他指出，中國外交部已向烏克蘭使領館有關部門核實情況，暫未收到有中國人乘搭該班航班的消息。

另外，中國駐伊朗大使館同日亦發文，提醒在伊的中國人和機構需密切關注地區安全形勢，提高警惕，注意安全防範。遇到危險或突發情況，可及時報警並與中國駐伊大使館聯繫。