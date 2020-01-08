全省僅17窮人惹爭議　省扶貧辦︰保證數據精準

江蘇省十三屆人大常委會第十三次會議周二（7日）在南京市召開，會上聽取了關於脱貧攻堅工作進展情況的報告；報告指，截止去年12月31日，江蘇省已有254萬人實現脫貧，暫時未能脫貧的僅剩6戶共17人。惟數據一出隨即引起輿論熱議，有網民質疑數據真偽，又批評省政府為何不直接給這17人派錢，實現全省脫貧。

省扶貧辦負責人周三（8日）對網民的質疑作出回應，表示解決貧困不能靠直接輸血，要通過幫扶實現持續的脫貧內動力。對於數據的真僞，該負責人又表示數據由省統計局、財政廳等各部門提供，如同人口普查一般，保證數據真實精準，雖然會有返貧情況，導致脫貧數據有波動，但可以確保脫貧率達到99.99%以上。

江蘇省的脫貧標準為年人均純收入達6000元（人民幣，下同，約6842港元），高於全國脫貧標準的4000元（約4561港元）。負責人指出，國家規定的年人均純收入4000元，江蘇省已在2015年底完成該目標，解決了絕對貧困問題，省內新訂立的6000元標準是為解決相對貧困問題而設，針對蘇北經濟相對落後地區，標準是根據城鄉居民收入中位數等內容而訂立。