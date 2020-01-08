警破歷來最大宗製售針孔鏡頭案　繳逾100萬個零件

廣東省公安廳周三（8日）舉行新聞發布會，公布「淨網2019」取得的成果，整個專項行動中刑事拘留10,420人，繳獲公民個人訊息98億條，總共破案2960多宗，包括破獲全國歷來最大的非法製售針孔鏡頭案。當局又宣布將展開「淨網2020」，強化網絡空間治理。

會上特別披露該宗製售針孔鏡頭案的查處過程，指省公安廳網警總隊去年10月接到公安部通報的犯罪線索，迅速組織深圳、佛山、河源、江門、清遠、雲浮等地公安機關成立專案組，查明該條非法產業犯罪鏈主要由APP開發、硬件生產和代理銷售3個環節組成。

該批鏡頭外觀逼真，可偽裝為鐘錶、路由器、帽子、鞋子等眾多日常用品，同時操作簡便，直接通過網絡遠程監控即可，具備雲端保存功能。那些鏡頭多數被不法分子安裝在酒店、公司宿舍、居民家庭等進行偷拍，嚴重侵犯個人隱私及威脅民眾的安全。

經過全面摸排，警方查出有多間深圳及佛山的企業涉案，11月13日在公安部指揮下集中收網，在當地及浙江杭州、廣西南寧拘捕238人，搗破生產工場40個，繳獲針孔鏡頭及零件逾100萬個，並扣押服務器、生產設備等大批涉案物品。

會上又提到，全省已經納入防護的重點行業信息系統、黨政機關網站達10,350個，警方全年發現整改網絡高危隱患6352個，監測攔截網絡攻擊2461萬次，處置網絡安全事件2116宗，並處置網上違法有害信息6.79萬條。