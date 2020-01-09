聚餐飲酒後2人墮河釀1死　原因成疑

四川綿陽2名男子日前與公司同事一行9人聚餐，其中大部分人喝了酒，惟飯後兩人在桃花島河堤墮河，其中一人獲救一人死亡，警方已排除他殺。事後34歲死者的張姓妻子不願接受丈夫去世的消息，更不相信傳言其丈夫是醉酒後跳河身亡，令事件真相成疑，「如果喝醉了酒，怎麼可能還去河堤邊散步」。

事發於周一（6日）晚，張女的丈夫與同事賀某先後墮河，被附近散步的居民發現，遂立即通知保安等進行救援，可惜最終仍釀成一死。然而針對墮河原因，則是眾說紛紜。據目擊者透露，當時二人一看就像是醉酒人員，其中一人說要跳河，另外一人即說「大哥，我陪你」，後來兩人便雙雙墮河，而聲稱要陪同跳河的人正是死者。

不過張女至今不願意相信丈夫醉酒跳河，並稱獲賀某告知，丈夫當時走到河邊時，賀立即上前欲把他拉回來，但及後反被丈夫一同抓下去，而二人落水後，還在水中互相鼓勵，並一起呼救。對此，內媒記者周三（8日）多次撥打賀某電話欲進行核實，但均未果。

然而也有路過民眾向警方表示，事發時聽到死者說「不想活了」，賀某則回答「你莫跳，你跳逼到我也要跳」，隨後便發生墮河一事。目前確切的墮河原因尚待當局進一步調查。