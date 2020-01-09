網售減肥膠囊含違禁藥　生產商獲刑10年3個月

來自安徽蚌埠的生產商李某某，早前通過淘寶網店、微信，對外銷售含有國家明令禁止的中樞神經抑製劑西布曲明的減肥膠囊「老藥罐子專拍」，讓不忍減肥效果反彈的「回頭客」服用，遭上海鐵路運輸檢察院提起公訴。案件近日獲一審宣判，主犯李某某獲刑10年3個月，並處罰金人民幣150萬元（人民幣，下同，約171萬港元）。

案情指，自2017年2月起，李某某便對外銷售減肥膠囊，據指該「老藥罐子專拍」為加強版膠囊，特別為回頭客而設，因這些顧客長期服用其他涉案膠囊，身體已經產生抗藥性，故需服用劑量更大的西布曲明以維持減肥效果。經查，僅2018年3月至8月，李某某所記下的賬本銷售額就達到114萬元（約130萬港元）。

辦案初期，一個4人的作案團夥利用淘寶銷售減肥膠囊後，上海鐵檢院食藥專辦組檢察官通過證據分析引導偵查，抽絲剝繭，先後將安徽安慶的批發供應商陳某等人，以及李某某查獲，並繳獲數十公斤原材料，可用於生產減肥膠囊約400萬粒，將該生產、批發、銷售鏈一網打盡。

檢方介紹，西布曲明為中樞神經抑製劑，具抑食等作用，並能增加飽食感並加速能量消耗，惟可能會產生血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常等副作用，當局已於2010年10月30日宣布國內停止生產、銷售和使用西布曲明。