男童高燒20天不退　父驚揭醫院體溫計「搞鬼」

家住江西的江先生早前帶3歲兒子途途，到浙江明州康復醫院接受康復治療，未料兒子剛住院便發燒，且高燒20天不退，花了5萬元（人民幣，下同，約港元）也治不好。後來，江先生意外發現，兒子身體根本沒問題，有問題的竟是醫院的體溫計，令他憤怒不已。

據了解，途途的肺部早前被發現感染了致命細菌，江先生便帶兒子到上海求醫，花了逾50萬（約港元），病情才穩定下來，轉到浙江明州康復醫院。惟途途上月5日住進醫院後，8日上午便「發燒」了。及後的20天內，途途接受各種方式降溫，體溫卻始終下不去，令江先生十分擔心。奇怪的是，途途高燒不退，精神狀態卻很好，身體各項指標亦十分正常，令醫生亦一頭霧水。

後來，江先生意外發現，兒子只是用專屬的水銀體溫計測量時，才顯示高燒，用別的溫度計卻壓根不發燒。直到上月27日，江先生向護士要求更換迎的體溫計，結果發現用舊體溫計測出來是39度，新的體溫計卻顯示37度多。

事後，江先生十分憤怒，花出去的醫療費尚算其次，重要的是兒子明明已康復，卻不停吃藥打針，深恐兒子身體因此受影響。江先生其後向院方問責，惟院方指是途途本身的體溫偏高，卻不願提供病歷紀錄，至於體溫計的廠商亦力指產品質量沒問題。

目前，涉事體溫計已交由浙江市場監管部門進行鑑定；杭州下城區衞生健康局亦表明將介入事件。