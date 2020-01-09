台選特輯：攻陷綠營票倉成亮點　韓國瑜毀諾參選圖變天

現年62歲的高雄市長韓國瑜早前勝出國民黨黨內初選，將於周六（11日）肩披藍袍，代表國民黨參加台灣的總統大選；單單一句「台灣安全、人民有錢」的口號，便引來一眾「韓粉」歡呼呐喊。從拿下被視為「綠營票倉」的高雄市，直到即將進行的總統大選，韓國瑜都走着庶民路線，但亦有分析認為庶民路線「毫無內涵」，難以登上總統大位。

韓國瑜擁有東吳大學英國語文學系文學學士及國立政治大學東亞研究所法學碩士學位，曾任台北縣議員、台北縣立委，2001年時因選舉失利，一度淡出政壇，後來受到邱垂益邀請，擔任台北縣中和市（今新北市中和區）副市長；2017年時，他曾參選黨主席但敗選；惟翌年，韓國瑜擊敗陳其邁當選高雄市長，打破綠營長期控制高雄的局面，成為國民黨內最受注目的人物之一。

韓國瑜從第一場台總統候選人政見會開始，便提出如當選，將恢復特偵組，徹查綠營在任期間的貪腐問題；又提出「滿天星計劃」，將台灣全部45歲以下的軍、公、教、警、消和碩士、博士，都送去外國歷練，且承諾為勞工爭取修改「一例一休」政策，使勞工在放無薪假期間，仍能獲得60%薪金。

在兩岸政策方面，他早於競選國民黨主席時，便提到「國防靠美國，科技靠日本，市場靠大陸，努力靠自己」的主張；在香港反修例運動期間，韓國瑜亦多次在公開場合表明，支持「九二共識」，絕不接受大陸的一國兩制政策，但也表明反對台獨。

惟他去年3月訪問香港期間，與時任中聯辦主任王志民會面，被外界批評是為「一國兩制」鋪路；亦有聲音質疑，韓國瑜的政績停留於口號，根本無法兌現；其中他在任高雄市長僅162天，便打破參選時「不會半途而廢」的承諾，向高雄市政府請假參選，最為人詬病。

另外，韓國瑜在去年12月29日的電視辯論大會上，用五短身材侮辱台灣的前總統蔣經國，對台媒的提問沒正面回應，反而批評《中央社》記者提問「自我設限」，十分可憐；鄙視台灣《蘋果日報》是社會的「亂源」，八卦且「沒水準」；辱罵《三立新聞》沒良心，只會造謠跟抹黑；有人認為這些言論得罪了不少非韓粉的藍營和中立選民。

韓國瑜的副手是現年65歲、台灣的前行政院長張善政；張善政的形象與韓國瑜相反，是典型的學術菁英。張善政去年8月加入韓國瑜陣營後，便多次為韓的言論解畫，因而被綠營譏諷為「張善後」。他早年多次表明政治中立，稱自己「沒有藍綠，只問黑白」，不過他言行往往被人視為親藍派。