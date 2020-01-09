埃及總統晤王毅　盼華在中東亂局發揮作用

訪問埃及的中國外長王毅，周三（8日）與埃及總統西西會面，就中東局勢、反恐等問題交換意見。西西讚賞中國在國際事務秉持公正立場，期待中方在當前中東亂局主動作為，發揮更重要作用；王毅稱中方願與埃及深化戰略合作，維護中東和平。

西西表示，埃及正處於發展振興的重要關口，希望與中方加強在各個領域的互利合作，深化反恐和去極端化交流。王毅則表示，中國已成為埃及最大貿易夥伴，去年對埃及的投資增幅超過60%。中方願積極推動更多中資企業到埃及投資，協助當地的工業化進程。

王毅又接受當地媒體專訪，談到敍利亞、新疆人權等問題，再次不點名批評美國，指中方歷來主張政治解決，實現敍利亞長治久安，但某些國家只破壞不建設，將敍利亞重建問題政治化，甚至通過實施所謂的單邊制裁和「長臂管轄」，妨礙他國參與當地重建進程。中方敦促這些國家從敍利亞人民的切身福祉出發，承擔應盡的責任。

對於新疆問題，王毅批評部分西方媒體抱着偏見，報道罔顧基本事實，編造謊言抹黑新疆的反恐和去極端化舉措，甚至惡意挑撥中國和伊斯蘭國家的友好關係。中方相信廣大回教國家民眾會秉持客觀公正立場，不會被別有用心的報道誤導。