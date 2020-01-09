韓國瑜發動百萬人凱道造勢　蔡英文將赴桃園

距離台灣總統大選不到兩天，3名候選人繼續加緊拉票。代表國民黨的韓國瑜周四 (9日)發出總動員令，號召百萬人傍晚到台北總統府前凱達格蘭大道造勢，黨內多名大老、15名縣市長將會出席。親民黨主席宋楚瑜則轉到新北「掃街」，爭取當地選民支持。而尋求連任的蔡英文則由新竹出發，之後會轉往桃園，晚上在宜蘭及基隆舉行造勢晚會。

吳敦義周三（8日）在國民黨中常會上表示，今次選舉將決定台灣與國民黨的前途，必須要「下架空心蔡（蔡英文）」，而凱道造勢將是「重大關鍵」。後援會副總會長江碩平則指出，本次造勢將是有史以來最盛大的凱道集會，預料人數至少破50萬，目標達到100萬。

蔡英文車隊周四高舉「我陪你一起養孩子」的政見標語，從新竹到桃園沿途拉票。她出發前在競選總部舉行新聞發布會稱，對手的競選廣告鋪天蓋地，希望大家集中選票支持她。她致詞期間使用的咪高峰一度出現故障，令她瞬間「被消音」，場面相當尷尬。

針對中東局勢緊張，蔡早上也舉行了高層會議，指示金融市場一旦失序或影響台灣安定情形，相關部門須啟動機制穩定金融體系。台軍亦要確實掌握周邊安全動態，確保台海安全。另美國多名眾議員周四表示，香港問題讓台灣人明白到北京不會兌現承諾，台灣人將透過選票，表明他們不想要大陸正在推銷的東西。