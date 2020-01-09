植入病毒盜竊個資　全國逾500萬部手機中招

浙江紹興警方早前破獲一案侵犯公民個人訊息的特大案件，查獲訊息量接近5000萬條。疑犯涉嫌在手機植入木馬程式，從中獲利3、4000元（人民幣，下同，約3428至4570港元）甚至過萬元不等。警方指，被竊取訊息的手機超過500萬部，其中絕大部分為長者手機，涉及逾4500款手機型號，受害者遍布全國31個省、市、自治區。

內地傳媒周三（8日）報道，警方去年5月接獲新昌縣市民報案，稱發現家中長者的手機一直未能接收電訊運營商發送的驗證碼，卻可正常接收其他短訊。經查，警方發現以疑犯吳某為總經理的涉案公司，製作可控制手機、識別攔截短訊的木馬程式，並與主板生產商合作，將程式植入手機主板中，從而獲取公民訊息。

警方指，長者手機價格便宜，成本只有10多元（約11.4港元），只要在相關手機插入電話卡，主板的木馬程式就會向後台發送短訊，公司就可實時控制手機。涉案平合接收驗證碼後，以0.8元至3.8元（約0.91至4.34港元）不等的價格銷售。從查獲的後台服務器數據顯示，手機號均被用來註冊各個平台的手機客戶端，包括視頻網站、訂票網站等，主要為新用戶註冊驗證碼。

有疑犯交代，他們會先在涉案平合以4元（約4.57港元）價格購買手機號碼和驗證碼，再在電商平台註冊，獲取新人紅包，每日註冊2、30個號碼，可賺取100多元（約114港元），有人甚至可一日註冊300至400個新用戶，10日就賺取1萬多元（約1.14萬港元）。