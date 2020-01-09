被指曾性侵女生 傳媒大學前副校長被雙開

蔡翔已被雙開。

一名女子早年在網上舉報，稱在學時期曾被中國傳媒大學前副校長蔡翔性侵。經過官方一輪調查後，北京市紀委監委周三（8日）公布，已開除蔡翔黨籍及公職（即雙開），當中更提到他「違反生活紀律，與他人長期保持不正當性關係」。

內媒報道，蔡翔於前年1月突然被免職，惟校方遲遲未有披露箇中原因及細節。惟同年7月，網上便流傳一段舉報蔡翔性侵的文章。自稱是中國傳媒大學畢業生的事主指，性侵一事已過十載。

事主表示，父親托熟人認識蔡翔，兩人更是老鄉，希望對方能在學校照顧她；蔡翔當時更有意與事主建立「乾爹乾女」關係。不過有關舉報文章，官方一直未有回應及證實。

直至去年6月，中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、北京市紀委監委發布消息，指已對蔡翔展開調查。惟消息僅指，「蔡翔涉嫌嚴重違紀違法」。上述兩部門事隔逾半年後，周三再發公布，稱已對蔡翔雙開，並交代更多「違紀違法」細節。

最新公布指，蔡翔曾違反政治紀律，對抗組織審查，並阻止他人提供證據，教唆他人干擾核查工作。此外，他更挪用公款出國旅遊、買名貴煙酒等，胡亂發放各類補貼，且與他人長期保持不正當性關係。

雖然官方未有清楚確認，蔡翔淫行是否與性侵學生一事有關，惟內地網上輿論已把兩者拉扯在一起談論。中國傳媒大學仍未對此作出回應。