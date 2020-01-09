倒賣車票罪成　男子判囚11個月罰124萬人民幣

南昌鐵路運輸中級法院周四（9日）對一宗倒賣車票上訴案二審公開宣判，被告劉金福被利用搶票軟件在內地鐵總購票網站「12306」搶火車票，再以每張收取50元至200元（人民幣，下同，約57至229港元）不等的佣金轉售，被裁定倒賣車票罪成，判囚11個月，處罰124萬元（約142萬港元），並對其非法獲利的34萬餘元（約38.9萬港元）予以追繳。

劉金福在2017年7月先後網購多款搶票軟件，並以2740元（約3131港元）購買12306網站實名註冊帳號935個，再在網上發布收取佣金代搶火車票的廣告。他收到訂單後利用軟件搶票，成功搶票後會將訂單訊息告知買家，並要求對方支付佣金。從前年4月至去年2月，劉以上述方式搶購火車票其3749張，票面數額132萬餘元（約150.8萬港元），非法獲利34萬餘元。

劉金福因倒賣車票罪成，去年9月被南昌鐵路運輸法院一審判囚1年半，他之後不服上訴。法院二審認為，劉不具備代辦鐵路客票資質，以營利為目的，使用搶票軟件取得搶票優勢，侵害其他旅客的平等購票權，擾亂鐵路客運售票秩序，並非法獲利，屬於倒賣車票情節嚴重，遂予以上述判決。