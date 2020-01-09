華北暴雪毀農作物　造成1160多萬人民幣經濟損失

華北多地近日出現暴雪，其中河南省大部地區雨雪持續的時間較長，不同地區分別發生農作物受損，以及房屋倒塌等情況。據省應急管理廳通報，截至周三（8日）近中午，近期雪災對該省造成直接經濟損失共1160多萬元（人民幣，下同，約1320萬港元）。

河南省應急管理廳指出，黃河以北和三門峽、洛陽、鄭州、許昌、平頂山、開封等6地區，近期出現中到大雪，部分地區暴雪，造成面積70.1公頃的農作物受災，其中成災面積69.6公頃，絕收面積5公頃，農業損失約1090萬元（約1240萬港元）。

雪災又造成省內4市5縣（市）17個鄉鎮1621人受災，倒塌和嚴重損壞房屋3戶8間。在新鄉輝縣市西平羅鄉山區，積雪厚度16厘米，造成西平羅鄉山懷村數座香菇種植大棚倒塌。在焦作沁陽市，自上周六（4日）夜間開始連續降雨降雪，周二（7日）凌晨起更出現大雪，降雪量42.8毫米，沁園辦事處南王莊村115畝梨樹被雪壓斷。開封杞縣和通許縣部分蔬菜大棚和養殖場受到不同程度損害。洛陽市嵩縣車村鎮降雪達暴雪級別，積雪30至40厘米，造成該鎮20個香菇大棚被積雪壓塌。

災情發生後，上述受災地區黨委政府和應急管理部門已迅速啟動應急預案，並派人核查災情並開展救助，以盡可能減少災害損失。