顧客被銷售員詐騙買車　4S店卸責：實習生的錯

內地近日有多名顧客向內媒爆料及投訴，指在廣東廣州白雲大道北的一家4S店（汽車銷售、維修、配件和資訊服務為一體的銷售店），通過同一名銷售中介買車。惟之後收到電話指該名中介涉嫌詐騙，公司並沒有收到錢，導致客人亦無法取車。警方目前已立案調查。

據內媒周四（9日）報道，其中一名苦主憶述，當天買車時，收銀員表示系統出現問題，需通過微信轉帳等方式，將錢轉帳至其個人帳戶。而事後他亦拿到蓋有「廣州市駿輝豐田汽車銷售有限公司銷售業務章」的墊付信，因此並沒有生疑。

有受害人認為店方肯定有一定責任，因銷售員跟公司不但有合約，更出示了該店的墊付信，「在你們的店面交易，還有監控（即閉路電視），消息者只跟公司有關係」，要求店方退錢或退車。

對此，4S店表示涉事銷售員是公司的實習生，偷了店經理的鑰匙後，私自蓋印已經是欺詐行為」；另又指出當客人戶款時，店內均貼有溫馨提示「不能支付至個人帳戶」，所以事件責任與店方無關。

有內地律師表示，涉事銷售員即使是實習生，但和店方亦屬於僱傭關係，公司應承擔下屬的過失，事後再向員工追究賠償責任。