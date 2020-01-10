女童武術培訓班試堂　摔倒受傷致半身不遂

湖北恩施市一名8歲女童周舟，早前在武術培訓班試堂時受傷，醫院診斷為脊髓損傷，被鑑定為2級傷殘、重度排尿伴排便功能障礙5級傷殘。家屬認為培訓機構應承擔責任，遂起訴對方。該市人民法院日前一審，裁定涉事機構需賠償醫療費等逾150萬元（人民幣，下同，約171萬港元）。

事發於前年7月13日，周舟跟隨親戚到黎某授課的武術培訓班玩耍、試堂，期間她在後者協助下完成下腰訓練時摔倒受傷，休息及回家後仍未能站立行走，家屬於是將她送院治療，經院方診斷為脊髓損傷。其父母為了女兒的病情輾轉多間醫院，花費近10萬元（約11.4萬港元），但因脊髓損傷具有不可逆性，經大量治療仍收效甚微，他們只能無奈接受周舟截癱。

法院指出，黎某授課的武術培訓班是由兩間培訓機構合作開辦，雖然事發時雙方的合作協議已到期，但事實上雙方仍繼續履行原協議。法院審理認為，周舟受傷時非正式學員，但黎某是基於機構利益而給對方試堂，且兩機構仍按原約定對外經營和分配利潤，故應承擔賠償責任，而黎某是職務行為不應擔責，遂裁定兩機構需賠償周舟的醫療費、護理費、殘疾賠償金、護理依賴費等費用。