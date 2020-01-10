19歲女幼時「燒壞腦」患病　遭祖母囚禁逾10年

浙江溫州有市民近日反映，19歲女子萌萌（化名）因幼時發燒多日「燒壞腦」而患上精神疾病，由於發病時容易誤傷他人，10多年來被祖母囚禁家中。有鄰居指萌萌的祖母年事已高，建議政府部門應提供協助，讓她有機會在專業的醫療機構接受正規治療。

萌萌居住於永嘉縣三江龍頭村一間低矮平房，平日生活、玩耍均在一個被牆與簡易鐵欄門隔開、只有2、30平方米的封閉區域。該區域劃分成兩個房間，其中一個放有坐廁及用以洗澡的空間，另一個則擺放着一塊破舊木板，上面堆放棉被與雜物，包括膠樽、洋娃娃等。兩個房間均光線昏暗，未放有家具電器。

祖母透露，萌萌2歲時曾連續1個月發高燒，康復後卻發現她脾氣暴躁，亂扔東西，5歲時更會無緣無故抓人臉部，甚至用石頭砸人，無奈之下只能將孫女囚禁在房間。她續指，萌萌現時能自理大小便，平日較少生病；她閒來無事時會教孫女識數認字，所以後者懂得一些簡單的普通話與溫州話，能進行日常對話，「她的學習能力還是可以的，有時候收廢紙的來家裏跟我講過幾句話，她就會自己模仿」。

祖母表示，兒子曾帶萌萌到精神病醫院，被告知需十幾萬元人民幣治療費，她擔心未來無力照顧孫女，遂與兒子商量待過幾年有積蓄時，就送孫女到相應的福利機構生活。有鄰居指，若萌萌能趁早治療， 或許以後能生活自理、正常過日，不需再被囚禁家中，「往長遠了說，將來嫁給別人，擁有一個自己的家庭也許都是有可能的」。