台選特輯：蔡英文爭取連任　拒「九二共識」及「一國兩制」

台灣的蔡英文總統與前行政院長賴清德搭檔參選總統大選，爭取連任。63歲的蔡英文出生於台北中山區，擁有倫敦政治經濟學院法學的博士學位，她1986年開始加入政府，擔任台灣政府的貿易談判代表，之後又做過立法委員、行政院副院長。2012年1日，蔡首次代表民進黨出選，但不敵馬英九。她4年後成功翻盤，擊敗國民黨的朱立倫和親民黨的宋楚瑜，成台灣史上首位女性總統。

蔡英文本次的競選口號是「2020台灣要贏，LET'S WIN」，她出席電視政見會時稱，她若成功連任，會將台灣打造成為「亞洲高階製造及研發中心」，成為「綠色供應鏈」最重要的核心。政府會適度放寬金融法規及開放更多投資商品，並透過加薪減稅吸引海外人才。對於韓國瑜多次指蔡的經濟及民生政策失敗，她指台灣是第21大經濟體、半導體供應鏈核心，反批韓目光短淺、無能力提出具體的政見，「坐在浴缸裏面，把它當作是一個大海」。

在兩岸關係方面，她2016年上任以後奉行親美的政策，多次表明不會接受「九二共識」及「一國兩制」，令台海關係長期緊張。大陸在經濟、軍事上不斷對台施壓，包括去年宣布禁止民眾以個人遊方式申請赴台，重挫台灣旅遊業；派遣軍機及艦隻繞台，則成為解放軍的常規訓練；兩岸官方的舌戰，也變成每周常態。

她任內以強化台灣防衞力量為由，向美國採購大批軍備，包括66架妣值80億美元（約624億港元）的F16V戰機、108輛總值26億美元（約202.8億港元）的M1A2主戰坦克及防空導彈等。反對者質疑這些軍備的實際意義，認為她是為換取與美國支持，用公帑為選舉鋪路。

香港去年爆發的反修例風波後，蔡英文一方面公開支持香港的示威者，呼籲北京及港府用溝通解決問題，另一方面則打出捍衞台灣安全、自由民主的旗號，攻擊態度曖昧的韓國瑜，成功獲得年輕一代的支持，民望從谷底反彈。不過她的對港立場也引起大陸、部分台灣人的反感，甚至有香港示威者亦公開斥責她食「人血饅頭」。

除此之外，蔡強推「年金改革」，削減軍公教、勞工及民眾的退休金，令她飽受批評。她的隨扈日前被揭利用專機、特遇通關，趁她外訪時走私大批香煙回台。蔡雖為事件道歉，聲言嚴查到底，但她的用人標準、管理下屬的能力，仍受到不少負面評價。